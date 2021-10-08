Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 23 серию от 20.09.2021

8 октября 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 23 серию от 20.09.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 23 серию от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на 1+1 вышла 23 серия сериала Моя любимая Страшко. 23 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 23 серии сериала Моя любимая Страшко

Перед офисом “Bon Visage” не утихают протесты из-за эко-скандала и нарушения этических норм. Компанию спасает бездомный, который нашел в урне китайский сертификат качества, и передает его Насте. В офис врываются протестующие и всячески пытаются испортить имидж компании. Максим просит китайских партнеров заявить публично о том, что их сотрудничество отменено. Однако те отклоняют просьбу директора компании.

23 серию сериала Моя любимая Страшко от 20.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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