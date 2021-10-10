Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 28 серию от 23.09.2021

10 октября 2021 15:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 28 серию от 23.09.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 28 серию от 23.09.2021
пресс-служба

23 сентября на 1+1 вышла 28 серия сериала Моя любимая Страшко. 28 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 28 серии сериала Моя любимая Страшко

Девушки вместе с Настей придумывают способ, как заставить Олю сделать прививку, чтобы взять ее кровь для теста на беременность. Максим встречается с потенциальной партнершей, которая оказывается его любовью из университета. Мирослав обеспокоен поиском модели, которая станет лицом новой коллекции. У родителей Максима годовщина свадьбы, поэтому все родственники собираются на празднование у него дома.

28 серию сериала Моя любимая Страшко от 23.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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