Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 31 серию от 28.09.2021

28 сентября на 1+1 вышла 31 серия сериала Моя любимая Страшко. 31 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 31 серии сериала Моя любимая Страшко

Мирослав просит Максима выступить в качестве драг-дивы на тематической вечеринке и предлагает снять видео-презентацию в женском образе. Макс вынужден согласиться, ведь он когда-то пообещал Мирославу выполнить его просьбу. Настя случайно застает Максима в образе дивы и неправильно все понимает. Янина переживает, что Макс задерживается с Мирославом и не появляется на важной для нее встрече с инфлюенсеркой.

31 серию сериала Моя любимая Страшко от 28.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.