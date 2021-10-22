Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 33 серию от 30.09.2021

22 октября 2021 09:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 33 серию от 30.09.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 33 серию от 30.09.2021
пресс-служба

30 сентября на 1+1 вышла 33 серия сериала Моя любимая Страшко. 33 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 33 серии сериала Моя любимая Страшко

Бабушка с дедушкой подозревают, что Настя влюбилась. Максим интересуется у Насти, действительно ли Николай ее будущий жених. Андрей предлагает директору новый план, чтобы сохранить компанию: сделать все, чтобы Глушко в него влюбилась. Макс сначала колеблется, но со временем все же предпринимает действия. Янина ставит брату ультиматум: если он оставит Оля одну, она исключит его из совета директоров "Bon Visage".

33 серию сериала Моя любимая Страшко от 30.09.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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