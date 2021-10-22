Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 34 серию от 04.10.2021

22 октября 2021 10:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 34 серию от 04.10.2021
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 34 серию от 04.10.2021
пресс-служба

4 октября на 1+1 вышла 34 серия сериала Моя любимая Страшко. 34 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 34 серии сериала Моя любимая Страшко

Настя просит совета у бабушки, как привлечь внимание любимого человека. Поэтому Глушко дарит Максиму необычный подарок. Николай сообщает Насте, что адвокат нашел прокол в "Bon Visage", и это может уничтожить компанию. Между тем Глушко пытается найти предложения, как увеличить количество денег на счету "Bon Visage". Оля настолько расстроена, что у нее нет ни парня, ни денег, что обращается за психологической помощью. Максим одновременно готовит подарки для Янины и Насти, но путает валентинки и дарит Насте ту, что посвящена Янине.

34 серию сериала Моя любимая Страшко от 04.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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