Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 34 серию от 04.10.2021

4 октября на 1+1 вышла 34 серия сериала Моя любимая Страшко. 34 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 34 серии сериала Моя любимая Страшко

Настя просит совета у бабушки, как привлечь внимание любимого человека. Поэтому Глушко дарит Максиму необычный подарок. Николай сообщает Насте, что адвокат нашел прокол в "Bon Visage", и это может уничтожить компанию. Между тем Глушко пытается найти предложения, как увеличить количество денег на счету "Bon Visage". Оля настолько расстроена, что у нее нет ни парня, ни денег, что обращается за психологической помощью. Максим одновременно готовит подарки для Янины и Насти, но путает валентинки и дарит Насте ту, что посвящена Янине.

34 серию сериала Моя любимая Страшко от 04.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.