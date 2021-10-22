Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 35 серию от 05.10.2021

5 октября на 1+1 вышла 35 серия сериала Моя любимая Страшко. 35 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 35 серии сериала Моя любимая Страшко

Максим заболел и просит Настю выступить вместо него на презентации. Оля с Мирославом хотят сорвать выступление Насти, чтобы подставить девушку. Максим, несмотря на то, что ему плохо, всячески заботится о Насте и даже заказывает ей еду в офис. Однако Оля подставляет Глушко и делает так, чтобы девушка разлила кофе на свой компьютер. Поэтому презентация о новом формате экозапаковки не сохраняется на компьютере, и Насте приходится импровизировать.

35 серию сериала Моя любимая Страшко от 05.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.