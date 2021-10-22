Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 39 серию от 11.10.2021

11 октября на 1+1 вышла 39 серия сериала Моя любимая Страшко. 39 серию сериала Моя любимая Страшко смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 39 серии сериала Моя любимая Страшко

Настя решает сменить образ и учится краситься. У Глушко и Евгении появляется новая идея расширить косметическую коллекцию, которая увеличит количество аудитории и понравится обычным девушкам. Настя пытается продвинуть свою идею через Максима. Директор компании согласен ввести инновацию, но только если Насте удастся уговорить Мирослава.. Любовь Сергеевна соглашается помочь Глушко и устраивает встречу с визажистом.

39 серию сериала Моя любимая Страшко от 11.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.