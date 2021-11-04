Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 8 серию от 28.10.2021
4 ноября 2021 10:20
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 8 серию от 28.10.2021
пресс-служба канала НЛО TV
28 октября на НЛО TV вышла 8 серия 4 сезона сериала Швидка. 8 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: Из-за конфликта с Мелиссой Шульга решает найти ее слабость и впоследствии выясняет, что у девушки есть талисман – монетка, которая дарит ей уверенность. Между тем Артем сказал коллекторам, где живет Жора, и потому ребята вынуждены переехать к Гене. В это же время у Сережи другая проблема – в морге завелся огромный, возможно, даже ядовитый паук.
8 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.