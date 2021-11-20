Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 17 серию от 08.11.2021
20 ноября 2021 09:45
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 17 серию от 08.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
8 ноября на НЛО TV вышла 17 серия 4 сезона сериала Швидка. 17 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: На выходные из Германии прилетает Рита, и Дэн собирается сделать важный шаг. В это же время Мелисса думает, как поступить с ревностью своего парня, ведь он настаивает на том, чтобы девушка перевелась в другую бригаду. Параллелью жизнь бурлит и у других медиков: Жору хочет обмануть чернокожий парень, называющий себя принцем Абубакаром, а Виталина пытается перейти на новый этап в отношениях с Шульгой и быть ему не только любовницей, но и другом.
17 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.