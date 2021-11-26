Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 22 серию от 10.11.2021
26 ноября 2021 10:20
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 22 серию от 10.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV
10 ноября на НЛО TV вышла 22 серия 4 сезона сериала Швидка. 22 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.
Швидка: Сегодня тот самый день – свадьба Шульги и Виталины. Все заняты подготовкой: Гена и Жорик думают, воровать ли им невесту, Артем – что подарить молодоженам, а Спартак – какие конкурсы ему провести. Но есть и другие, более важные вопросы: «Что написала Рита Дэну?», «Кому принадлежит тест на беременность?» и «Что с этим всем будет делать Шульга?».
22 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.