Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 22 серию от 10.11.2021

26 ноября 2021 10:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 22 серию от 10.11.2021
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 22 серию от 10.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV

10 ноября на НЛО TV вышла 22 серия 4 сезона сериала Швидка. 22 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 22 серии 4 сезона сериала Швидка: Сегодня тот самый день – свадьба Шульги и Виталины. Все заняты подготовкой: Гена и Жорик думают, воровать ли им невесту, Артем – что подарить молодоженам, а Спартак – какие конкурсы ему провести. Но есть и другие, более важные вопросы: «Что написала Рита Дэну?», «Кому принадлежит тест на беременность?» и «Что с этим всем будет делать Шульга?».

22 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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