Ты меня никогда не забудешь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)

21 февраля 2022 21:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ты меня никогда не забудешь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Ты меня никогда не забудешь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
пресс-служба канала Украина

21 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 серия сериала Ты меня никогда не забудешь. 2 серию сериала Ты меня никогда не забудешь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Ты меня никогда не забудешь: Жанна и Марк знакомы с детства. Ее отец Ларионов, заслуженный учитель в 90-е помог 14-летнему сироте Марку стать на истинный путь, спас от колонии, взял на поруки и с тех пор Марк часто бывал в их доме. Во взрослой жизни между Марком и Ларионовым случается раздор, Ларионов погибает, а Жанна считает Марка предателем, ненавидящим его, их пути расходятся.

Однако спустя годы именно Марк становится единственным защитником Жанны, хотя и помогает ей всегда тайно. Но однажды они все же сближаются. И даже женятся. Но Жанне понадобится расстаться с ним и пройти еще через испытания, чтобы понять, что именно Марк ее настоящая любовь, просто их путь друг к другу очень долог и извилист.

2 серию сериала Ты меня никогда не забудешь смотрите 21 февраля в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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