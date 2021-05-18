Будиночок на щастя: смотреть онлайн 8 серию

18 мая 2021 12:00 Александр Кива
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 8 серию

Смотрите онлайн 8 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 8 серии 1 сезона сериала Будиночок на Будиночок на щастя:

В сериале Будиночок на щастя сезон 1 серии 8 – Маша и дочь главы села Катя устроили соревнование за внимание Макса. Но сам парень об этом не подозревает. Масла в огонь добавила и соседка Люба, которая в красках расписала Маше, как в Сеньковке отбивают мужчин. Сердобольная соседка посоветовала горожанке следить за бытом – убирать в доме и вкусно кормить мужа. Маша начала постигать азы стирки без стиральной машины и чуть не утопила всю одежду в колодце. Тем временем в любовный треугольник добавляется еще один человек – кассир ветаптеки, тайно влюбленный в Катю.

8 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.

 

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