Будиночок на щастя: смотреть онлайн 8 серию
Смотрите онлайн 8 серию сериала Будиночок на щастя на нашем сайте tv.ua.
В сериале Будиночок на щастя сезон 1 серии 8 – Маша и дочь главы села Катя устроили соревнование за внимание Макса. Но сам парень об этом не подозревает. Масла в огонь добавила и соседка Люба, которая в красках расписала Маше, как в Сеньковке отбивают мужчин. Сердобольная соседка посоветовала горожанке следить за бытом – убирать в доме и вкусно кормить мужа. Маша начала постигать азы стирки без стиральной машины и чуть не утопила всю одежду в колодце. Тем временем в любовный треугольник добавляется еще один человек – кассир ветаптеки, тайно влюбленный в Катю.
8 серию 1 сезона сериала Будиночок на щастя смотрите онлайн на tv.ua.