Карпатский рейнджер: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 20:15 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 24.02.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 24.02.2020)

24 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 1 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол Гордийчак – штаб-сержант канадской конной полиции украинского происхождения, который прибывает в Западную Украину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». По ее окончанию Пол собирается посетить деревню, в которой когда-то жили его предки. Его подопечный Олег Смалий – участковый карпатского городка Нагура – предлагает подвезти канадца к месту назначения. Но по дороге оказывается, что в беду попадает хорошая знакомая Олега, девушка по имени Дарина, и планы приходится изменить. Ко всему – в это время за Полом охотится киллер.

1 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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