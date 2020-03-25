Карпатский рейнджер: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 24.03.2020)

24 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 16 серии сериала Карпатский рейнджер:

Невесту внука погибшей пары находят мертвой. Все указывает на самоубийство из-за причастности к пожару. Но Полу продолжает работу над этим делом. Степан просит у Пола помощи для Жанны, управляющей рестораном. Оказывается, муж-иностранец отобрал у нее сына, и она уже давно не может с ним видится. Степан считает, что Жанна может помочь им в борьбе с местным криминальным авторитетом Шрамом.

16 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.