Филин: Украсть звезду – смотреть 3 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)

13 мая 2020 13:00 Александр Кива
Филин: Украсть звезду – смотреть 3 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)

13 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Филин.

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Смотрите в 3 серии сериала Филин

В отделе громкое новое дело: известная ведущая и меценат исчезает прямо перед презентацией  своей новой книги, она садится в лифт но не выходит из него, лишь телефон на полу лифта говорит о том, что она была там. Муж звезды уверен, что это похищение с целью выкупа, тогда как Филин находит доказательства причастности мужа к исчезновению своей жены. Приехавшие задерживать его следователи приезжают обнаруживают еще теплое тело в петле…

Тарас и Филин помогают Кире в анализе дел, что выделили Игорь в своем тайном расследовании: в этих делах фигурируют люди, связанные с бандой торговцев оружием, котрая действовала в Киеве несколько лет назад. Кира пытается взять  дело по банде из архива, но дело из архива исчезло - незадолго до нее в архив по этому делу обращалась и Марго. Кира уверена, что дело забрала именно она, но зачем?

3 серию сериала Филин от 13.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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