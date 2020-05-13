Филин: Подрывник – смотреть 4 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)

13 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Подрывник – смотреть 4 серию онлайн (эфир от 13.05.2020)

13 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала Филин.

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Смотрите в 4 серии сериала Филин

В отдел Филин приносят взрывное устройство в то время, когда по городу происходят закладки самодельных бомб в разных местах. Разумеется, дело поручают отделу «Филин». Макс обнаруживает свои познания в сфере взрывчатых устройств, подмечая характерный почерк создания бомбы, что указвает на причастность кого-то из учеников человека, который в свое время обучал Макса и других спец. агентов.

Кира все свободное время посвящает своему расследованию, встречается со своим одногруппником Иваном Балевиным, который работал с Марго раньше, и просит его собрать информацию о делах, которые вела Марго. Вовлекшись в расследование, Кира  игнорирует Тараса в очень важный для него момент, и не дает ему нужной поддержки, эта поддержка приходит от Марго. Тарас все еще влюблен в Киру, но у него появляюся сомнения отоносительно причастности Марго к страшным преступлениям. В конце серии Кира узнает, что Ваню Балевина убивают.

4 серию сериала Филин от 13.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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