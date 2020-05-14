Филин: Монстр из сумрака — смотреть 5 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

14 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию сериала Филин.

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К Кире внезапно приезжает в гости мать. Кира не рада ее приезду, мать всегда интересовалась только собой и своей личной жизнью, дочь ей только мешала.

Отделу «Филин» поручили дело о странном расстреле богатой семьи, погибли мать и отец, а молодая 14-летняя девочка чудом осталась жива, хоть и на волосок от смерти.

Отдел в тупике, нет мотивов и подозреваемых а в жестоком и кровавом убийстве образцовой семьи убивать прекрасную семью. Филин неожиданно находит очень похожее преступление несколькими годами ранее… Могут ли они быть связаны, если да, то как?

Кира обнаруживает, что одним из подозреваемых в деле, оказывается «Косой» - по странному совпадению единственный живой член банды торговцев оружием. Марго без улик настаивает на его аресте, что вызывает у Киры новые подозрениея о связи Марго и Косого, которого не успевают задержать. Марго реагирует на это очень бурно...

5 серию сериала Филин от 14.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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