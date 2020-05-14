Филин: Лекарство от жадности — смотреть 6 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

14 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала Филин.

Смотрите в 6 серии сериала Филин

Мама Киры серьезно намерена все исправить в их с Кирой отношениях. Она знает, что нужна дочери, и не уедет, чтобы Кира ей не говорила. Кира в конце концов сдается, ей хочется поверить в то, что она нужна маме.

Косой исчез бесследно, но Макс видел у Марго на столе личное дело Косого, значит она Косого тоже ищет. Макс и Кира понимают, что бен Филина им не обойтись. Тайно от Марго Филин выдает список людей, помощью которых может воспользоваться Косой. Кира с Максом вычисляют один потенциальный контакт, но не успевают – его убирают перед самым приездом Киры с Максом, а значит, за ними следят.

Вечером после трудного дня Кира заходит в квартиру и не замечает, что ее мать тут же закрывает ноутбук, делая вид, что просто берет рядом книгу. Неужели, это мать следит за Кирой, чтобы сливает кому-то информацию?

6 серию сериала Филин от 14.05.2020 смотрите в 14:40 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ