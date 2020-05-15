Филин: Убийство в небе – смотреть 7 серию онлайн (эфир от 15.05.2020)

15 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию сериала Филин.

Смотрите в 7 серии сериала Филин

Отдел расследует дело об убийстве известного американского адвоката, которого зарезали прямо во время полета в закрытом туалете. Кто и каким образом мог провернутьэто сложное убийство?

Филин определяет, что настоящий мистер Шэлтон во время убийства выигрывал дело в американском суде. А значит, убитый просто украл себе чужое имя. Кто был мишенью убийцы? Тот, кто выдавал из себя Шелтона или сам Шэлтон?

Кира с Максом узнают, что перед смертью установленный Филином человек, через которого можно было выйти на Косого, встречался с какой-то женщиной. Кира предполагает, что женщина, с которой встречался знакомый Косого перед смертью, Марго!

7 серию сериала Филин от 15.05.2020 смотрите в 13:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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