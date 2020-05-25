Филин: Возвращение - смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

25 мая 2020 21:10 Александр Кива
Филин: Возвращение - смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
Филин: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

25 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 серию сериала Филин.

Читайте такжеАктер сериала Филин Федор Ольховский: Работу домой не приношу
Смотрите в 18 серии сериала Филин

Известный футболист ведущего футольного клуба, недавно вернулся в Украину после длительного контракта в Европе, срочно собирает пресс-конференцию, чтобы сообщить какую-то крайне важную новость, но не успевает - и умирает прямо во время своего выступления. Отделу Филин поставлена задача раскрыть дело при 2 дня...

Для продолжения собственного расследования Кире очень нужен Филин, но она боится просить Тараса о помощи, потому решается войти в систему Филина самостоятельно. Тарас ее ловит с поличным. Кира сообщает Тарасу о смерти Головачева, просит его распечатать все случаи, когда использовалась оружие, что прошло через руки Николая Горового (Филин собрал эту информацию, когда расследовали убийство самого Николая). Среди найденного есть дело о расстрелянном автобус десять лет назад.

Отчет баллистов о пуле, которой был убит Головачева, исчезает из баз и дела...Нити снова ведут к Марго.

18 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

сериалы Филин сериалы онлайн сериал Филин

Материалы по теме

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 25.05.2020)
Сериалы

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 25.05.2020)
Акварели: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
Сериалы

Акварели: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 25.05.2020)
Сериалы

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 25.05.2020)
Филин: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)
Сериалы

Филин: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK