Филин: Возвращение - смотреть 18 серию онлайн (эфир от 25.05.2020)

25 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 18 серию сериала Филин.

Смотрите в 18 серии сериала Филин

Известный футболист ведущего футольного клуба, недавно вернулся в Украину после длительного контракта в Европе, срочно собирает пресс-конференцию, чтобы сообщить какую-то крайне важную новость, но не успевает - и умирает прямо во время своего выступления. Отделу Филин поставлена задача раскрыть дело при 2 дня...

Для продолжения собственного расследования Кире очень нужен Филин, но она боится просить Тараса о помощи, потому решается войти в систему Филина самостоятельно. Тарас ее ловит с поличным. Кира сообщает Тарасу о смерти Головачева, просит его распечатать все случаи, когда использовалась оружие, что прошло через руки Николая Горового (Филин собрал эту информацию, когда расследовали убийство самого Николая). Среди найденного есть дело о расстрелянном автобус десять лет назад.

Отчет баллистов о пуле, которой был убит Головачева, исчезает из баз и дела...Нити снова ведут к Марго.

18 серию сериала Филин от 21.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала ФИЛИН смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ