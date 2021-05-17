Филин 2 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)

17 мая 2021 18:00 Юлия Туренко
Филин 2 сезон: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Филин 2 сезон: смотреть 2 серию онлайн
кадр из видео

17 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 серия сериала Филин-2. 2 серию сериала Филин 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеСпасти Веру: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы с Алиной Гросу и Романом Полянским
В новом сезоне сериала «Филин» зритель узнает больше о каждом из следователей, заглянув в их жизни. Удивится, как близкие люди становятся врагами, а враги неожиданно протягивают руку помощи. Кто-то уйдет, а кто-то останется, чтобы встретить настоящую любовь, создать семью и помочь сделать мир немного лучше.

Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.

2 серию сериала Филин-2 смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Филин смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

сериалы канал Украина видео смотреть онлайн сериалы 2021 Филин сериал Филин Филин-2 Филин 2 сезон

Материалы по теме

Филин 2 сезон: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.05.2021)
Сериалы

Филин 2 сезон: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.05.2021)
Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус от Татьяны Мокриди
Еда и рецепты

Творожные маффины: рецепт вкусного и питательного блюда на завтрак или перекус от Татьяны Мокриди
Орел и Решка. Земляне: Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу с новыми ведущими
Новости

Орел и Решка. Земляне: Новый канал покажет неожиданный сезон тревел-шоу с новыми ведущими
Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK