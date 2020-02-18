Исчезающие следы: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.02.2020)
18 февраля 2020 20:50
Юлия Крутиева
Исчезающие следы: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.02.2020)
Ivory Films
18 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала «Исчезающие следы».
В фильме «Исчезающие следы»
в центре сюжета история семьи Кирилла Мельника и его жены Татьяны. После страшной трагедии, которая произошла с их маленькой дочерью Ульяной, – она была похищена и машина, где находилась девочка, взорвалась, – Кирилл впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, потерял жену и работу. Но все же в его душе осталось то, ради чего еще стоило жить, – надежда, что его дочь не погибла, ведь после взрыва не нашли останков ни Ульяны, ни ее похитителя…
Третью серию сериала «Исчезающие следы» смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.