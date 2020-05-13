Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 13.05.2020)

13 мая 2020 20:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 13.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 13.05.2020)

13 мая на СТБ зрители увидели 7 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 7 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Пперед Сашей постает непростой выбор: поехать с сыном на аттракционы и в кинотеатр или сыграть в ролевые игры с красавицей-брюнеткой. Что выберет герой-любовник? Сможет ли на этот раз устоять перед соблазном и провести время с ребенком? Узнайте в комедии Папаньки сезон 2.

Женя решил наглядным методом объяснить детям, что на самом деле нищие – скрытые миллионеры. Для этого он переоделся в старую заношенную одежду, сделал боевой макияж и подобрал довольно людное место в парке. Удалось ли Малышеву выпросить хоть копейку у прохожих?

7 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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