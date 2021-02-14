В плену у прошлого: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)

14 февраля 2021 20:30 Юлия Крутиева
В плену у прошлого: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
пресс-служба

18 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 серию сериала В плену у прошлого.

Читайте такжеМАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
В центре криминальной мелодрамы В плену у прошлого – тайны прошлого одной семьи, которые внезапно становятся явью.

Патологоанатом Вера, которая в прошлом имела успешную карьеру хирурга, теперь живет одной работой и заботами о родственниках. После неудавшегося романа она возвращается в родной город, надеясь понять, как жить дальше. Однажды Вера узнает, что ее младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Ситуация усложняется, когда расследование поручают Федору, от которого у Веры до этого момента не было тайн. Но самое страшное -  чем глубже копает Вера, тем больше странных, неприятных, откровенно пугающих вещей начинают происходить в их семье. Девушка понимает: за этими бедами кто-то стоит. Кто-то злой, мстительный, стремящийся любой ценой уничтожить ее семью. Заплатить за их темное прошлое, о котором Вера не знает.

7 серию сериала В плену у прошлого смотрите 18.02.2021 в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы Алина Гросу канал Украина видео криминал детектив мелодрама сериалы 2021 сериалы онлайн В плену у прошлого

Материалы по теме

В плену у прошлого: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Сериалы

В плену у прошлого: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.02.2021)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
Телешоу

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
Однажды под Полтавой-12: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 15.02.2021)

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK