Вызов: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)

16 декабря 2020 01:30 Юлия Крутиева
Вызов: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
Вызов: смотреть 30 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 30 серию сериала Вызов.

Читайте такжеВерная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
В сериале Вызов будут присутствовать катастрофы, героические спасения, бессмысленные аварии и мгновенная реакция спецслужб. Это не только художественное отображение реальных жизненных ситуаций, но и руководство, как действовать, попав в беду и как избежать подобных проблем.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

30 серию сериала Вызов смотрите 16.12.2020 в 18:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Вызов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Материалы по теме

Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад
Новости

Таисия Повалий показала, как она с мужем Игорем Лихутой выглядели 27 лет назад
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 16.12.2020)
Вызов: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK