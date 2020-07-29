Женщина: смотреть 1 серию онлайн
29 июля 2020 19:25
Юлия Крутиева
Женщина: смотреть 1 серию онлайн
turkstar.in
27 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию турецкого сериала Женщина.
Смотрите в 1 серии турецкого сериала Женщина: во время прогулки на теплоходе с Бахар знакомится веселый и общительный альпинист Сарп, и с тех пор ее жизнь кардинально меняется. Молодые люди вскоре влюбляются друг в друга и женятся. У них рождается двое детей – дочка Нисан и сын Дорук. Но тихая семейна идилия рушиться в один момент: Сарп трагически погибает, и Бахар остается с маленькими детьми совсем одна. Молодая женщина вынуждена много работать, но никогда не позволяет проблемам взять верх.
1 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.