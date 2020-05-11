Женские секреты: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

11 мая 2020 21:50 Юлия Крутиева
Женские секреты: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
Женские секреты: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
пресс-служба канала Украина

11 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию сериала «Женские секреты».

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Смотрите во 2 серии мелодрамы «Женские секреты»: Иван оказывается первой и самой большой любовью Марты, человеком – от которого сама Марта была беременна 12 лет, назад и от которого сбежала. После жесткого разговора с отцом Юля решает покончить с жизнью, перед этим она звонит Марте. Понимая всю остроту ситуации, Марта звонит Ивану. Марта и Иван вовремя успевают, Юлю удается спасти. Иван понимает свою ошибку и уговаривает Юлю оставить ребенка, обещает помощь и поддержку. Он переводит ее на дистанционное обучение и просит Марту стать домашним педагогом и психологом Юли. Марта не решается, но Иван умеет убеждать и привык добиваться поставленной цели.

2 серию сериала «Женские секреты» смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Женские секреты» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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