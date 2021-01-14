Женский доктор 5 сезон: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.01.2021)

14 января 2021 13:40 Юлия Крутиева
Женский доктор 5 сезон: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.01.2021)
Женский доктор 5 сезон: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 14.01.2021)
пресс-служба

14 января на телеканале Украина зрители увидят 15 серию 5 сезона сериала Женский доктор.

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Смотрите в 15 серии 5 сезона сериала Женский доктор: Вернется ли к Родионову Наталья Тимченко? Или его разбитое сердце отзовется на голос из прошлого? А может, доктора покорит новая встреча? Главная интрига 5 сезона – еще один загадочный женский персонаж – красавица Ольга Викторовна Ольховская. В клинике появятся и «темные лошадки» – коварный карьерист, инвестор Игорь Гордеев, который сильно усложнит жизнь врачам. У него нет сердца, и его единственная цель — заработать как можно больше, наплевав на все остальное. Вместо сердца у него калькулятор, на котором он подсчитывает прибыль. Противостоит Гордееву красавица Рита Андреевна, новая заведующая отделением репродуктологии. Она, как и Родионов, считает, что главная задача врача – спасать, а не считать. Гордеев, с одной стороны, Риту Андреевну ненавидит, а с другой – очарован ею…

15 серию сериала Женский доктор-5 смотрите 14.01.2021 в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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