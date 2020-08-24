Звонарь-2: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 25.08.2020)

25 августа на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 серия детективного сериала Звонарь 2 сезон.

Смотрите в 6 серии 2 сезона сериала Звонарь

«Звонарь» – это 24-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов. Никто лучше Звонцова не сможет разговорить запуганного свидетеля, найти компромат на известного бизнесмена, важны доказательства, или вести переговоры с вооруженными нападающими банка – находчивый Звонарь не теряет самоконтроля и уверенности даже в кризисных ситуациях.

6 серию 2 сезона сериала Звонарь смотрите 25 августа в 21:15 на канале 2+2 и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.