Звонарь-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

30 августа 2020 22:19 Александр Кива
Звонарь-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Звонарь-2: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
пресс-служба

7 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серия детективного сериала Звонарь 2 сезон.

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Смотрите в 13 серии 2 сезона сериала Звонарь:

«Звонарь-2» – это 16-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов.

Главный герой сериала, Антон Звонцов - оперативник, который заслужил авторитет как в глазах близкого окружения, так и в глазах главарей криминалитета. Несколько дерзкий профессионал и надежный человек - так можно сказать о нем с первых минут знакомства. И когда у Звонцова появляется личный враг - маньяк, напавший на его друга - оперу впервые в жизни приходится потерять контроль над ситуацией.

Удастся ли Звонцову справиться с ситуацией, и защитить от опасности свою любимую и друзей? Кто выйдет победителем из этого противостояния?

13 серию 2 сезона сериала Звонарь смотрите 7 сентября в 21:15 на канале 2+2 и после эфира -  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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