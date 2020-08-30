Звонарь-2: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 10.09.2020)

10 сентября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 серия детективного сериала Звонарь 2 сезон.

Смотрите в 16 серии 2 сезона сериала Звонарь

«Звонарь-2» – это 16-серийная остросюжетная детективная история, главный герой которой – самоуверенный, авантюрный, иногда наглый оперативник Антон Звонцов.

Главный герой сериала, Антон Звонцов - оперативник, который заслужил авторитет как в глазах близкого окружения, так и в глазах главарей криминалитета. Несколько дерзкий профессионал и надежный человек - так можно сказать о нем с первых минут знакомства. И когда у Звонцова появляется личный враг - маньяк, напавший на его друга - оперу впервые в жизни приходится потерять контроль над ситуацией.

Удастся ли Звонцову справиться с ситуацией, и защитить от опасности свою любимую и друзей? Кто выйдет победителем из этого противостояния?

16 серию 2 сезона сериала Звонарь смотрите 10 сентября в 21:15 на канале 2+2 и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.