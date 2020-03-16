Слепая: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 16.03.2020)

16 марта 2020 17:30 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 16.03.2020)

16 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 23 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 23 серии сериала Слепая:

Героине 23 серии сериала Слепая 1 сезон каждую ночь снится один и тот же кошмар. Во сне Марина видит, будто бы у нее украли ребенка. Женщина просыпается в слезах, не понимая, откуда в ее подсознании взялся этот сюжет. Дело в том, что у Марины и ее мужа нет детей!

Обеспокоенная женщина идет на прием к бабушке Любе. Слепая провидица удивлена: Марина несколько лет назад должна была родить девочку, но кто-то ей помешал. В судьбу женщины вмешался недоброжелатель, который украл ее материнство. Теперь Марине предстоит найти проклятый подарок, который мешает ей забеременеть. Она еще не знает, насколько сложный выбор ей предстоит сделать…

23 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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