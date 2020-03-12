Слепая: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 12.03.2020)

12 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 21 серии сериала Слепая:

Героиня мистического сериала Слепая 1 сезон 21 серия от 12.03.2020. Галина работает официанткой в ресторане. Ее муж погиб вскоре после свадьбы, поэтому 28-летняя девушка самостоятельно воспитывает сына Максима. В последнее время маленького мальчика начали мучить ночные кошмары. Во сне к нему постоянно приходит бабушка из земли. Неужели умершие родственники хотят забрать душу Максима на тот свет? Узнайте в 21 серии сериала СТБ Слепая.

Опасаясь за жизнь сына, Галя пошла за советом к слепой. Бабушка сразу почувствовала, почему материнское сердце неспокойно. Но она успокоила девушку тем, что бабушка из снов – не мертвая, а живая, и она скоро появится в их жизни. Кто эта загадочная дама? И что ей нужно от маленького мальчика?

21 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.