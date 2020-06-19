Слепая: смотреть онлайн 56 серию (эфир от 19.06.2020)

19 июня 2020 17:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 56 серию (эфир от 19.06.2020)

19 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 56 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 56 серии сериала Слепая:

К бабушке Любе обратилась Даша – девушке хронически не везет в любви. Жених Денис бросил ее прямо во время свадебной церемонии, и это уже второй раз, когда с Дашей происходит нечто подобное. За помощью девушка решает обратиться к бабушке Любе, и та почти с порога заявляет – дело в женщине, ради которой отец Даши ушел из семьи. В сериале Слепая 2020 главная героиня отправится к разлучнице, чтобы узнать, в чем причина ее бед. Но вместо простого ответа, Даша распутает старый клубок обид, предательств и обмана своей семьи.

56 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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