Слепая: смотреть онлайн 57 серию (эфир от 19.06.2020)

19 июня 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 57 серию (эфир от 19.06.2020)

19 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 57 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 57 серии сериала Слепая:

Главная героиня сериала Слепая 1 сезон 57 серия от 19.06.2020 готовилась к грядущему дню рождению мужа. Чтобы порадовать любимого, Анжела подготовила дорогой подарок – фирменные часы. Однако праздничное настроение испортил внезапный звонок из больницы. Ее Назар попал в ДТП и сейчас в реанимации борется за жизнь. Выживет ли мужчина? Узнайте в сериале СТБ Слепая.

Но на этом неприятности не закончились. В больнице Анжеле сообщили, что ее муж ехал в машине не один, а с сестрой Ириной. Эти слова ошеломили женщину, ведь Ира умерла несколько лет назад... Чтобы разобраться в ряде загадочных событий, Анжела приехала к бабушке Любе. Что сказала ей слепая провидица?

57 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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