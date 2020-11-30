Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 30.11.2020)
30 ноября 2020 21:02
Александр Кива
Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 30.11.2020)
пресс-служба
30 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 3 серию сериала Великі Вуйки. Вдома краще.
Смотрите в 3 серии сериала Великі Вуйки. Вдома краще
: в новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Но только на строительстве гостиничного комплекса дела инвестора и главных героев сериала не завершатся. Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.
3 серию сериала [Великі Вуйки. Вдома краще смотрите 30 ноября в 20:45-22:00 на канале 1+1 и 2 декабря - онлайн на нашем сайте TV.UA.