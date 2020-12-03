Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 03.12.2020)
3 декабря 2020 02:45
Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 03.12.2020)
3 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 16 серию сериала Великі Вуйки. Вдома краще.
Великі Вуйки. Вдома краще: в новых сериях село Великі Вуйки будет превращаться в европейский курорт, ведь после прокладки дороги частный инвестор построил там отель. Но только на строительстве гостиничного комплекса дела инвестора и главных героев сериала не завершатся. Немец по имени Бергер надолго останется в Великих Вуйках, где его ждет не только удивление от неожиданных выходок гуцулов, но и нежные чувства к одной из героинь сериала.
16 серию сериала [Великі Вуйки. Вдома краще смотрите 3 декабря в 20:45-22:00 на канале 1+1 и 4 декабря - онлайн на нашем сайте TV.UA.