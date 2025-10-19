МастерШеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025 дивитися онлайн
19 жовтня 2025 19:08
Юлія Туренко
МастерШеф 16 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 18.10.2025
18.10.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 9 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 18.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 9 випуску проєкту МастерШеф
16 сезон: цього тижня зіркові шефи вирішили надихнути учасників і перевірити їхнє вміння злагоджено працювати, попри внутрішні конфлікти. Кулінарні блогери, день самоврядування на проєкті та славнозвісне випробування платформою! Хто впорається, а хто попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025.
