Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.03.2020)

В воскресенье, 29 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел седьмой выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – 26-летнюю Викторию связывали и резали ножом, за ней устраивали слежку, забирали ключ от квартиры и телефон. Так над матерью 4-х детей издевался… любимый мужчина, который пытался выбить из нее признания в изменах.

Олега не остановил даже тот факт, что девушка находилась на 8-ом месяце беременности! Супруг уверяет, что его подозрения не беспочвенные – он установил слежку за женой и даже знает имена ее любовников! Почему Виктория терпит издевательства мужа – она жертва ревнивца или ей нравятся такие жестокие любовные игры? Готовы ли супруги к правде, которую откроет детектор лжи? И какое будущее ожидает семью?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира на нашем сайте TV.UA.