Супермама: смотреть онлайн 37 выпуск (эфир от 31.08.2020)

31 августа на канале СТБ вышел 37 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 37 выпуске шоу Супермама

Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей! Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает Анна, которая воспитывает 12-летнюю дочь Луизу. Мама-дизайнер дает девочке полную свободу. Луиза живёт по своим правилам и ощущениям. По словам героини, это позволяет воспитать настоящую личность. Правда, из-за непростого характера дочери, маму часто вызывают в школу. Там Луиза может и нахамить, и сорвать урок, и даже подраться! Как быть с таким поведением подростка – расскажет Дмитрий Карпачев.

37 выпуск шоу Супермама смотрите в 18:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на tv.ua.

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