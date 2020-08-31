Супермама: смотреть онлайн 37 выпуск (эфир от 31.08.2020)

31 августа 2020 18:12 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 37 выпуск (эфир от 31.08.2020)

31 августа на канале СТБ вышел 37 выпуск шоу Супермама онлайн.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в 37 выпуске шоу Супермама

Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей! Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Первой в гости приглашает Анна, которая воспитывает 12-летнюю дочь Луизу. Мама-дизайнер дает девочке полную свободу. Луиза живёт по своим правилам и ощущениям. По словам героини, это позволяет воспитать настоящую личность. Правда, из-за непростого характера дочери, маму часто вызывают в школу. Там Луиза может и нахамить, и сорвать урок, и даже подраться! Как быть с таким поведением подростка – расскажет Дмитрий Карпачев.

37 выпуск шоу Супермама смотрите в 18:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев видео Супермама

Материалы по теме

Говорит Украина: Молчание девушек: что таксист делал со школьницами? (эфир от 31.08.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Молчание девушек: что таксист делал со школьницами? (эфир от 31.08.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.09.2020)
Лилия Ребрик устроила старшей дочери сказочное день рождения
Новости

Лилия Ребрик устроила старшей дочери сказочное день рождения

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK