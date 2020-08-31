Супермама: смотреть онлайн 40 выпуск (эфир от 03.09.2020)
3 сентября на канале СТБ вышел 40 выпуск шоу Супермама онлайн.
Юлия Науменко – победительница четвертого сезона проекта «Зважені та щасливі», блогер-диетолог и автор собственной программы похудения. Но прежде всего, Юля – мама. Главное правило в их семье – показывать бесконечную любовь родителей. Долгожданная доченька – центр их семьи. Не вредит ли это ребенку? И кто по результатам оценок соперниц и Дмитрия Карпачева станет супермамой – смотрите в эфире!
40 выпуск шоу Супермама смотрите в 18:00 на канале СТБ и после эфира онлайн на tv.ua.
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