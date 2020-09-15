Хорошее здоровье на Интере - кариес: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)

15 сентября 2020 11:23 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - кариес: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.09.2020)
пресс-служба

16 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – кариес.

Смотрите в 22 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 50% взрослого населения планеты страдают от бессонницы. В Украине более 15 миллионов человек периодически сталкиваются с расстройствами сна. Проблемы со сном время от времени появляются у многих из нас. Как понять, что недосып превращается в болезнь? Каковы основные симптомы нарушения сна? В чем главная причина бессонницы? Какими могут быть ее последствия? Как правильно спать и какие продукты надо употреблять, чтобы обезопасить себя от бессонницы, рассказали эксперты ток-шоу: сомнолог, кардиолог Юрий Погорецкий; психолог Наталья Ломоносова; эндокринолог, диетолог Анна Белокоз. Звездный гость программы – актер Виталий Борисюк.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 16.09.2020 смотрите в 13:20 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.

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