Хорошее здоровье на Интере - алопеция: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)

15 сентября 2020 11:23 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - алопеция: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.09.2020)
пресс-служба

18 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – аполеция.

Смотрите в 24 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Когда за день у вас выпадает 50-150 волос  это считается нормой для здорового человека. Другое дело, когда без видимых причин выпадает намного больше. Почему люди остаются без волос? По каким признакам можно узнать один из видов алопеции? Как бороться с облысением? Как быстро вылечиться? В каких случаях рекомендована трансплантация волос? И о чем говорит алопеция в детском возрасте, рассказали эксперты ток-шоу: эндокринолог Наталья Грищенко, трихолог Денис Прокопович, хирург Ольга Гиндич. Звездный гость выпуска – певец Игорь Воевуцкий.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 18.09.2020 смотрите в 13:20 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.

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