Кохані. Коханці: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)

25 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 1 выпуск мистического скриптед-реалити Кохані. Коханці.

Супружеская измена – почти каждый из нас знает, что это такое. Как пережить измену любимого человека? Стоит ли прощать ради семьи и детей? И как после этого жить дальше? Поможет ответить на эти вопросы ведущая Надежда Мейхер.

Знакомство с историей героев

В 1 пилотном выпуске реалити СТБ Кохані. Коханці 2020 вы познакомитесь с Сергеем и Иванной. Супружеская пара вместе уже 15 лет, 10 из которых они состоят в счастливом браке. Женщина работает кардиологом в частной клинике, а мужчина – юрист, имеет собственный бизнес. Сергей и Иванна любят друг друга безумно, а друзья называют их идеальной парой и мечтают построить такие же прочные отношения. Более того, Сергей и Иванна гордятся своим браком, ведь много сил вложили в него. Еще в студенческие годы между героями Кохані. Коханці 1 пилотный выпуск зародилась любовь. Щепетильная Иванна с первого взгляда влюбилась в харизматичного Сергея. Настоящая сказочная история! Однако есть одно «но», которое добавляет горечи в жизнь пары: они не имеют детей. Несмотря на то, что герои вполне здоровые, зачать ребенка им не удается. Сергей взвешенно к этому относится, мол, им еще не время становиться родителями. А вот Иванна очень болезненно воспринимает отсутствие детей. Из-за этого недоразумения в паре возникают конфликты…

Страсть с первого взгляда

В скриптед-реалити СТБ Кохані. Коханці 1 выпуск Сергей с головой уходит в работу, чтобы отвлечься от проблем в семье. Мужчина решил расширить свой бизнес и открыть еще один офис. В поиске помещения ему помог друг Роман – владелец агентства недвижимости. Однако на эту квартиру претендовала еще одна девушка – 20-летняя студентка Вероника. Девушка с первого взгляда понравилась Сергею своей легкостью, наивностью, смехом… Вероника напомнила ему Иванну! Но в какой-то момент их милое общение переросло в страсть, которая победила здравый смысл… Чем завершились смотрины квартиры?

Пилотный выпуск скриптед-реалити Кохані. Коханці смотрите в 16:25 на СТБ и скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.