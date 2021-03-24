Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.03.2021)

22 марта на СТБ вышел 9 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 9 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 9 выпуске шоу Супермама 3 сезон

На этой неделе за победу будут соревноваться мамы с солнечной Одессы. Кто из них окажется лучшей и получит заветный титул? Ответ – в шоу Супермама 2021.

Знакомство с участницами

В борьбу вступают кардинально разные мамы, которые привыкли жить за собственными правилами. Среди них:

мама с рынка Елена, которая учит 6-летнюю дочь зарабатывать с детства. Ее девочка работает моделью более чем для 30 брендов. Как соперницы оценят раннюю работу ребенка? Узнайте в шоу СТБ Супермама сезон 3;

мама против правил Валерия, которая не ограничивает самовыражение своих детей. Она позволяет кататься по квартире на самокате, а также не напрягает учебой;

люксовая мама Ольга, которая устраивает детям роскошное детство. У ее детей есть собственный водитель, и с рождения они привыкли к лучшей еде, игрушкам и дорогой одежде;

уникальная мама Оксана – единственная в Украине мама пятерни. Как женщина с ними справляется? Смотрите в шоу Супермама 2021.

Первой гостей приглашает Валерия. Женщина воспитывает троих детей без правил и ограничений. Они могут спокойно выражать свои эмоции, а также умеют за себя постоять. Валерия отдала 11-летнюю дочь Варвару на профессиональный футбол. Мама верит, что ее девочка обязательно попадет в женскую лигу и сможет сделать успешную спортивную карьеру. Почему соперницы не оценят такое хобби для девочки? И за что они раскритикуют воспитательные методы Валерии?

9 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 28 марта на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ