Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.03.2021)

24 марта 2021 17:15 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск
пресс-служба

22 марта на СТБ вышел 9 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 9 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Супермама 3 сезон

На этой неделе за победу будут соревноваться мамы с солнечной Одессы. Кто из них окажется лучшей и получит заветный титул? Ответ – в шоу Супермама 2021.

Знакомство с участницами

В борьбу вступают кардинально разные мамы, которые привыкли жить за собственными правилами. Среди них:

  • мама с рынка Елена, которая учит 6-летнюю дочь зарабатывать с детства. Ее девочка работает моделью более чем для 30 брендов. Как соперницы оценят раннюю работу ребенка? Узнайте в шоу СТБ Супермама сезон 3;
  • мама против правил Валерия, которая не ограничивает самовыражение своих детей. Она позволяет кататься по квартире на самокате, а также не напрягает учебой;
  • люксовая мама Ольга, которая устраивает детям роскошное детство. У ее детей есть собственный водитель, и с рождения они привыкли к лучшей еде, игрушкам и дорогой одежде;
  • уникальная мама Оксана – единственная в Украине мама пятерни. Как женщина с ними справляется? Смотрите в шоу Супермама 2021.

Первой гостей приглашает Валерия. Женщина воспитывает троих детей без правил и ограничений. Они могут спокойно выражать свои эмоции, а также умеют за себя постоять. Валерия отдала 11-летнюю дочь Варвару на профессиональный футбол. Мама верит, что ее девочка обязательно попадет в женскую лигу и сможет сделать успешную спортивную карьеру. Почему соперницы не оценят такое хобби для девочки? И за что они раскритикуют воспитательные методы Валерии?

9 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 28 марта на tv.ua.

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