Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 23.03.2021)

24 марта 2021 18:15 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 23.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск
пресс-служба

23 марта на СТБ вышел 10 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 9 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В проекте Супермама 3 сезон 10 выпуск от 23.03.2021 мамочки побывают в гостях у Лены. Женщина пришла на проект, чтобы показать женщинам: рожать после сорока – это не приговор! Лена родила дочь поздно, поэтому маленькая Лера стала главной радостью ее жизни.

Мама юной модели

Героиня 10 выпуска проекта Супермама Лена очень много работает – у нее свой магазинчик детской одежды на рынке. Она не пожалела денег, чтобы оплатить модельную школу для дочери. Шестилетняя Лера училась в двух модельных школах. Она уже стала лицом многих брендов. У девочки бывает по 10 съемок за неделю! Она самостоятельно зарабатывает деньги, чем очень гордится ее мама. Кроме того, Лера с удовольствием помогает по дому – моет посуду и пол, протирает пыль и помогает готовить. Лена часто записывает дочь на различные конкурсы красоты и показы мод. Не слишком ли это большая нагрузка для шестилетней девочки?

По просьбе мамы Лера в 10 выпуске проекта Супермама устроит для гостей показ мод. Так ли хорошо девочка позирует, как утверждает Лена? Узнайте прямо сейчас! Мамы захотят пообщаться с девочкой наедине. Их удивит, что у шестилетнего ребенка совершенно нет чувства стеснения. Лера делает абсолютно все, что ей скажут взрослые. Она спокойно переодевается при чужих людях и даже готова оголить части тела на камеру, если ее попросят! Понимает ли Лера, какая опасность за этим стоит?

Остальные мамы попытаются поговорить с Леной о поведении ее дочери, и тогда разразится настоящий скандал! Что возмутит Лену? Узнайте прямо сейчас!

Рабочая лошадка

В 10 выпуске проекта Супермама в 3 сезоне участниц смутит внешний вид Лены. Женщина утверждает, что у нее совершенно нет времени заниматься собой. Она встает в 5-6 утра, чтобы успеть справиться с домашними делами и работой. А чем же занимается ее муж? И почему Лена расплачется перед гостями?

10 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 28 марта на tv.ua.

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