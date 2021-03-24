Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск (эфир от 24.03.2021)

24 марта на СТБ вышел 11 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 11 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 11 выпуске шоу Супермама 3 сезон

В предыдущих выпусках мамочки уже выяснили, как мама без правил Валерия воспитывает детей, а также удивились откровенному поведению 6-летней дочери Елены. Прямо сейчас мастер класс по материнству проведет мама 6-х детей Оксана. Как соперницы оценят ее? Ответ смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 11.

Как живется многодетной маме?

Оксана – уникальная женщина. Она единственная в Украине мама пятерни. Также у женщины есть еще старшая 7-летняя дочь Алиса. Семья Оксаны живет в жестком графике и режиме, ведь чтобы одеть, накормить и развлечь такое количество детей нужно очень много времени и усилий. Мама научилась договариваться со всеми детьми и выстроила с ними свою схему общения. Кто помогает Оксане по хозяйству? Почему женщина воспитывает детей без отца? И как конкуренты прокомментируют ее воспитательные методы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу СТБ Супермама.

Оксана ведет блог о материнстве

С появлением на свет пятерни Оксана начала вести блог о многодетном материнстве. В нем она рассказывает о том, как живут ее дети, как она справляется с ними и кто помогает. Также Оксана откровенно делится своими эмоциями и внутренними переживаниями. С самого рождения дети постоянно участвуют в фотосессиях и часто попадают в новости и журналы. Как мамконтроль отнесется к такой самореализации матери-героини? И что о семье Оксаны скажет Дмитрий Карпачев? Все самое интересное узнайте прямо сейчас!

Хотите узнать, как воспитать шестерых детей и не сойти с ума?

11 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 28 марта на tv.ua.

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