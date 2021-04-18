Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 25 выпуск (эфир от 19.04.2021)
19 апреля на СТБ выйдет 25 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 25 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из города Харьков. Первой в гости приглашает Татьяна. Героиня реалити воспитывает доченьку сильной и независимой леди, а также старается дать своему ребенку только лучшее. Не вредит ли это дисциплине в их доме – готовы проверить соперницы.
25 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 25 апреля на tv.ua.
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