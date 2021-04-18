Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск (эфир от 20.04.2021)

18 апреля 2021 07:00 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск (эфир от 20.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск
пресс-служба

20 апреля на СТБ выйдет 26 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 26 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 26 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Второй в гости приглашает мама-завуч Елена. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме – настоящая армия, в которой она – главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей настоящими мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче – контроль и дисциплина. Действительно ли это так – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев.

26 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 25 апреля на tv.ua.

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