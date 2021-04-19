Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск (эфир от 21.04.2021)

19 апреля 2021 06:00 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск (эфир от 21.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 27 выпуск
пресс-служба

21 апреля на СТБ выйдет 27 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 27 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 27 выпуске шоу Супермама 3 сезон

Участницы реалити отправляются в гости к маме-блогеру Тате. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей – трехлетнюю Нику и Аделину, которой год и восемь месяцев. Дети растут в полной свободе действий и вседозволенности. По словам мамы, отсутствие рамок позволяет дочерям самовыражаться и развивать свою уникальность. Действительно ли в их семье царит гармония – уже сегодня проверят героини проекта.

27 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн 25 апреля на tv.ua.

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